Зеленский заявил, что «войну надо завершать»

Зеленский: есть возможность достичь достойного и продолжительного мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с украинской делегацией в Абу-Даби, что «существует возможность достижения продолжительного мира». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — написал украинский лидер.

Зеленский отметил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами готов, и украинская сторона рассчитывает «на дальнейшую предметную работу над документами по восстановлению и экономическому развитию».

На основе поста президента Украины, украинское издание «Страна.ua» написало, что Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заявил, что «войну надо завершать».

Трехсторонние переговоры по Украине, запланированные на 1 февраля, внезапно перенесли на несколько дней. О причинах переноса напрямую не сообщалось, однако это произошло сразу после встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими переговорщиками в Майами 31 января.

Одновременно Зеленский заявил, что решать территориальные вопросы без прямых контактов с российским лидером Владимиром Путиным невозможно, а сам переговорный процесс сейчас находится «на сложной стадии». Что известно о новом раунде переговоров — в материале «Газеты.Ru».

