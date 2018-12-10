МИД Китая отреагировал на данные о нескольких паспортах финдиректора Huawei
МИД Китая отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что задержанная в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу имеет несколько паспортов, передает РИА «Новости».
По словам представителя ведомства Лу Кана, Ваньчжоу является гражданкой КНР.
«Совершенно бессмысленно раздувать эту тему в интернете, потому что это не главное в данном инциденте», — сказал Кан.
Ранее в китайском МИДе пообещали Канаде «серьезные последствия», если власти страны не освободят Ваньчжоу.