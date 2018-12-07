Первый канал выразил сожаление из-за ошибки в сюжете о годовщине «майдана»

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Первый канал объяснил появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине «майдана» недобросовестной работой стрингеров на Украине и выразил сожаление в связи с совершенной ошибкой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее зрители заметили, что в сюжете Первого канала показали героя Кирилла Чубенко, который от имени жителя Украины рассказывал о событиях пятилетней давности и последствиях для его семьи, однако на самом деле он оказался жителем Белоруссии.

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В пресс-службе телеканала заявили, что сюжет был снят стрингерами, поскуольку собственные журналисты Первого канала не имеют возможности работать на Украине. Стрингеры признали, что сняли своего знакомого, так как настоящее интервью был снято с техническим браком.

«По их словам, они попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко. Это никак не оправдывает их поступка, стрингеры уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями», — сказали в пресс-службе.

Телеканал также пообещал опубликовать это видео и выразил сожаление из-за произошедшего.

Ранее сообщалось, что Первый канал назвал иронией приглашение на работу Мегин Келли.