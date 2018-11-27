В Генпрокуратуре назвали число возбужденных против Роскосмоса уголовных дел

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Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что в отношении Роскосмоса заведено 16 уголовных дел. Об этом он сказал во время трансляции на интернет-канале ведомства «Эфир».

По его словам, по результатам проверки за время с 2017 по первую половину 2018 года в рамках 37 статьи УК России в следственные органы были направлены 44 материала.

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«Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе», — сказал Куренной.

Он добавил, что деятельность нынешнего руководства Роскосмоса также находится под контролем.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что госкорпорация Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.