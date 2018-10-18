В ФСБ заявили о необходимости контролировать киберпространство

Первый заместитель главы ФСБ России Сергей Смирнов заявил, что для гарантий должного уровня безопасности, спецслужбам необходимо установить контроль за киберпространством, передает «Красная звезда».

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно», — сказал Смирнов.

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По его словам, в ходе 33-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС было разработано решение, которое дает возможность для «эффективного сотрудничества компетентных органов (стран ШОС) в мониторинге глобального информационного пространства на предмет таких угроз».

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