WSJ: законодатели США призвали «обуздать» IT-гигантов на фоне утечки данных из Google+

Законодатели Демократической и Республиканской партий США на слушаниях в сенате обсудили меры по ужесточению законодательства в отношении технологических гигантов после нескольких скандалов из-за утечки личных данных пользователей. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Участники слушаний пришли к выводу, что Соединенным Штатам необходимо принять меры, чтобы «обуздать» крупнейшие IT-компании, которые владеют личными данными миллионов пользователей.

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Ранее в этом году с самым крупным кризисом в своей истории столкнулась социальная сеть Facebook из-за утечки пользовательских данных. В понедельник, 8 октября, стало известно, что персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ стали доступны из-за сбоя в работе программного обеспечения в 2015-2018 годах.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн, председатель комитета конгресса по торговле, заявил, что недавние скандалы с утечкой данных демонстрируют, что IT-индустрия не в состоянии заниматься эффективным саморегулированием.

«Для защиты прав потребителей необходимо разработать национальный стандарт правил конфиденциальности», — отметил Тьюн.

Также он добавил, что демократам и республиканцам стоит разрабатывать законопроект с «ясной головой», отмечая, что ранее представители партий не всегда приходили к компромиссу по вопросам информационной безопасности.