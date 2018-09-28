Акции Tesla рухнули на 13% после возбуждения дела против Маска

Акции компании Tesla упали на 13% во время торговли с расширенными часами после того, как стало известно об иске комиссии по ценным бумагам и биржам США против генерального директора компании Илона Маска, передает CNBC.

Сообщается, что акции Tesla упали на 13% и составили около $268, в то время как на момент закрытия торгов они стоили $307,52.

Реклама

По словам источников телеканала в Tesla, в компании ожидали, что судебный иск будет подан и против самой компании, хотя Tesla не была указана в числе ответчиков.

Ранее стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска после записи в твиттере.