Ассанж назначил нового главреда WikiLeaks

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сменил главного редактора портала. Об этом сообщается на официальной странице организации в твиттере.

Как отмечается, портал возглавит исландский журналист Кристин Храфнссон. В прошлом он являлся официальным представителем WikiLeaks и занимался юридическими проектами портала.

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Уточняется, что Ассанж останется издателем портала.

Ранее представители организации Wikileaks заявили, что ее основатель Джулиан Ассанж никогда не подавал документы на российскую визу.