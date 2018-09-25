Депутат предложил обязать супругов давать разрешение на доступ к гаджетам
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, предполагающий подписание письменного согласия между супругами на доступ к гаджетам друг друга, передает РИА «Новости».
При этом без такого соглашение, доступ к устройствам своего мужа или жены предлагается отнести к преступлению.
«Законопроект предлагает урегулировать пробел в законодательстве и установить простую письменную форму согласия супругов на получение доступа к любому мобильному устройству, в котором будет ясно и недвусмысленно выражено согласие на передачу паролей доступа пользования данным устройством другим супругом», — говорится в тексте законопроекта.
Как пояснил Петров, что ноутбуки, планшеты, и смартфоны сегодня хранят большое количество информации своего пользователя, как личной, так и служебной.
«Если такого письменного согласия не получено, то в силу закона вещь должна быть признана вещью индивидуального пользования, а несанкционированный доступ с применением методов цифрового вмешательства в исходные коды с целью получения доступа к информации, хранящейся на таком устройстве, должны будут квалифицироваться уже по уголовным статьям, как вмешательство в личную жизнь человека», — предлагает депутат.
При этом, по словам депутата, действующее законодательство вопрос доступа супругов к гаджетам друг друга не регулирует.