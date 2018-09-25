Депутат предложил обязать супругов давать разрешение на доступ к гаджетам

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, предполагающий подписание письменного согласия между супругами на доступ к гаджетам друг друга, передает РИА «Новости».

При этом без такого соглашение, доступ к устройствам своего мужа или жены предлагается отнести к преступлению.

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«Законопроект предлагает урегулировать пробел в законодательстве и установить простую письменную форму согласия супругов на получение доступа к любому мобильному устройству, в котором будет ясно и недвусмысленно выражено согласие на передачу паролей доступа пользования данным устройством другим супругом», — говорится в тексте законопроекта.

Как пояснил Петров, что ноутбуки, планшеты, и смартфоны сегодня хранят большое количество информации своего пользователя, как личной, так и служебной.

«Если такого письменного согласия не получено, то в силу закона вещь должна быть признана вещью индивидуального пользования, а несанкционированный доступ с применением методов цифрового вмешательства в исходные коды с целью получения доступа к информации, хранящейся на таком устройстве, должны будут квалифицироваться уже по уголовным статьям, как вмешательство в личную жизнь человека», — предлагает депутат.

При этом, по словам депутата, действующее законодательство вопрос доступа супругов к гаджетам друг друга не регулирует.