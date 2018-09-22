Новый сервис Instagram предлагал пользователям откровенные видео

Сервис IGTV, запущенный в Instagram в июне этого года, мог рекомендовать пользователям спорные видеозаписи, среди которых в том числе были откровенные видео с детьми. Исследование сервиса провел Business Insider.

Издание рассказало, что на протяжении трех недель мониторило рекомендованные видео в сервисе. Выяснилось, что алгоритм IGTV подчас предлагал «спорный контент».

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Так, журналисты наткнулись на две записи с участием детей с намеком на сексуальный подтекст. Кроме того, алгоритм предложил сотрудникам издания посмотреть на гениталии.

Журналисты рассказали, что сообщили о данных роликах в службу поддержки сервиса и в полицию.

Подчеркивается, что IGTV предлагает ролики, деля их на три категории: от друзей, основанные на интересах пользователя и популярные. В издании подчеркнули, что проводили исследование как с аккаунта одного из журналистов, так и с только что созданной страницы якобы 13-летней девочки. Именно во втором случае во вкладке «Для вас» было показано видео с сексуальным подтекстом.

В Instagram удалили нарушающий правила контент, однако аккаунты, которые их загрузили, заблокированы не были. Там также рассказали, что принимают меры для устранения нарушений в сервисе.