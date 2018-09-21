Sky News: Британия собирает наступательные кибервойска для противодействия России

Британские власти намерены практически в четыре раза увеличить численность своих «наступательных» кибервойск, чтобы «сдержать» страны, которые хотят нанести урон Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что в новые «наступательные» кибервойска могут набрать до 2 тыс. специалистов. В Британии решились на такой шаг из-за «растущей» киберугрозы со стороны России, добавили в Sky News. Ожидается, что власти объявят о расширении кибервойск «в ближайшее время».

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Источник телеканала добавил, что на увеличение численности кибервойск Британия выделит около £250 млн. Другой источник считает, что британские власти выделят еще больше денег.

Ранее член парламента от британской Консервативной партии Боб Сили заявил, что против своих врагов Россия использует, в том числе, инструменты пропаганды и атаки хакеров.