Пользователи Facebook сообщили о сбое в работе соцсети

Пользователи социальной сети Facebook сообщили о сбое в ее работе. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.

Многие пользователи сообщают о проблемах с мессенджером. Некоторые не могут опубликовать пост или поставить лайк или реакцию к постам других пользователей.

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Согласно данным портала, сбои в работе Facebook наблюдаются в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Португалии и ряде других стран.

Ранее о сбоях в работе Facebook сообщалось 17 августа. Тогда пользователи жаловались на невозможность подключиться к соцсети и войти в свой аккаунт. У многих также возникли проблемы с мобильным приложением Facebook.