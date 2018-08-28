Лавров рассказал, зачем демократы США придумали «русских хакеров»

Демократическая партия США выдумала скандал вокруг «русских хакеров», чтобы попытаться оправдать проигрыш своего кандидата на выборах президента страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью словацкой газете «Правда».

Министр отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в американские выборы продолжают звучать уже два года.

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«Можно с уверенностью сказать, что эта кампания имеет сугубо внутреамериканское происхождение, поскольку руководство Демократической партии, которая начала ее, проиграла выборы, и вместо того чтобы признать [поражение] и успокоиться, она произвела на свет неких воображаемых «русских хакеров», — сказал Лавров.

Ранее компания Microsoft заявила о якобы новой атаке «русских хакеров» накануне выборов в США.