В СЕ призвали Белоруссию освободить задержанных журналистов
Совет Европы призвал правительство Белоруссии освободить представителей крупнейших СМИ, которые были задержаны за незаконный доступ к платной подписке на услуги государственного информагентства «БелТА». Об этом сообщается на сайте СЕ.
«Законодательство должно соблюдаться, но расследования не всегда требуют арестов», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, в Совете Европы обеспокоены в связи с задержанием журналистов правоохранительными органами Белоруссии.
При этом СЕ также призывает власти Белоруссии обеспечить быстрое и прозрачное расследование в адрес представителей СМИ.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали представителей крупнейших СМИ за незаконный доступ к «БелТА».