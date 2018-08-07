В СЕ призвали Белоруссию освободить задержанных журналистов

Совет Европы призвал правительство Белоруссии освободить представителей крупнейших СМИ, которые были задержаны за незаконный доступ к платной подписке на услуги государственного информагентства «БелТА». Об этом сообщается на сайте СЕ.

«Законодательство должно соблюдаться, но расследования не всегда требуют арестов», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в Совете Европы обеспокоены в связи с задержанием журналистов правоохранительными органами Белоруссии.

При этом СЕ также призывает власти Белоруссии обеспечить быстрое и прозрачное расследование в адрес представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали представителей крупнейших СМИ за незаконный доступ к «БелТА».