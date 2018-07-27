«Российских хакеров» обвинили в атаке на крупнейшие телекомпании ФРГ

«Российские хакеры» из группировки «Песчаный червь»(Sandworm) атаковали сети крупных немецких телекомпаний WDR и ZDF. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источник.

По данным журнала, атака была предпринята в июне 2018 года. Несмотря на то, что попытки проникновения в сеть компаний были обнаружены довольно рано, некоторые данные могли быть украдены.

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В WDR не стали комментировать данную информацию «из соображений безопасности». В ZDF подтвердили, что на телекомпанию совершалась кибератака.

Ранее сообщалось, что США обвинили Россию в «широкомасштабном экономическом кибершпионаже».