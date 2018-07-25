Видео с «бессмертным русским» стало вирусным в США

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Пользователи интернет-портала Reddit обсуждают видео, в котором мужчина прикасается к жидкому раскаленному металлу голыми руками и не получает никаких повреждений.

Автор поста, загрузивший видео на сайт, в комментарии к видео усомнился в том, могут ли «русские» умереть.

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«Кто-нибудь вообще видел, умирают ли русские?» — написал автор поста.

По данным РИА «Новости», загрузивший видео пользователь допустил неточность: «бессмертный русский» на самом деле — армянский металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди. Данное видео он опубликовал еще в 2016 году.

В комментариях к записи многие пользователи задаются вопросом, каким образом герою видео удается прикасаться к раскаленному металлу. Один из них предположил, что «этот русский сделан из водки».

Другой пользователь с ником Ndiddy14 объяснил «чудо» эффектом Лейденфроста, согласно которому жидкость при контакте с телом значительно горячее температуры кипения мгновенно закипает и создает слой пара, служащий барьером между жидкостью и поверхностью тела.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором футболист забил мяч после смерти.