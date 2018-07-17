ЦБ обязал банки отчитываться о спаме

Банк России обязал кредитные организации отчитываться о получении спам-рассылок с вредоносными программами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«ЦБ разъяснил, что получение таких писем является компьютерным инцидентом, а значит, с 1 июля о всех таких случаях нужно отчитываться в ФинЦЕРТ», — сообщает издание.

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По мнению некоторых экспертов, объем направляемой регулятору информации по всем спам-рассылкам может быть огромен, что вызовет значительные затруднения в обработке данных.

Ранее сообщалось, что кредитные организации с 1 июля текущего года обязаны сообщать Банку России о хакерских атаках и их технических параметрах.