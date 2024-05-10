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Спасатели достали всех пассажиров из затонувшего в Петербурге автобуса

Shot: спасатели достали из салона затонувшего в Петербурге автобуса всех пассажиров

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«Газета.Ru»

В Санкт-Петербурге спасатели достали всех пассажиров, которые находились в затонувшем в реке Мойка автобусе. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Спасатели достали всех пассажиров из утонувшего автобуса. В салоне никого не осталось», — говорится в публикации.

По данным канала, было спасено восемь человек. Еще десять выбрались своими силами. Жизнь одного пассажира спасти не удалось.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

В отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, ему стало плохо за рулем.

Ранее в сети появилось видео момент падения автобуса в Мойку в центре Петербурга.

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