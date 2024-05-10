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Мишустин заявил о необходимости добиться повышения доходов граждан РФ

Мишустин: кабмин РФ будет добиваться увеличения доходов жителей страны

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Александр Астафьев/РИА «Новости

Кабинет министров РФ намерен добиваться не только развития экономики страны, но и повышения доходов ее граждан. Об этом заявил исполняющий обязанности главы российского правительства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В пятницу, 10 мая, он принял участие в заседании Государственной думы РФ по рассмотрению его кандидатуры на пост премьер-министра. Михаил Мишустин обратил внимание, что президент страны Владимир Путин поставил задачу к 2030 году превратить государство в одну из четырех крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.

«Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей», — подчеркнул он.

При этом, по словам Мишустина, в стране должна сохраняться макроэкономическая стабильность. Более того, параллельно с этим российскому руководству предстоит заниматься обеспечением технологического и финансового суверенитета РФ.

Исполняющий обязанности премьер-министра уточнил, что в государстве необходимо развернуть новую модель экономического роста. Об этом же говорил и Путин, когда проводил встречу с представителями крупного бизнеса.

10 мая в Кремле состоялась встреча Путина и Мишустина. В ходе мероприятия президент РФ заявил, что главной задачей работы правительства остается реализация национальных целей.

Ранее Антону Силуанову предсказали сохранение поста министра финансов РФ после смены правительства.

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