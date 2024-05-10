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Президент Словакии прибыла на Украину и заявила, что привезла «хорошие новости»

Президент Словакии Чапутова прибыла на Украину и анонсировала помощь Киеву

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Словакии Зузана Чапутова прибыла на Украину с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий заканчивается. На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она отметила, что привезла хорошие новости о помощи Киеву.

Глава государства подчеркнула, что за время нахождения в должности главы государства посещает Украину четвертый раз, три из которых пришлись на период конфликта Москвы и Киева.

«Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине», – написала Чапутова.

До этого избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом, а также предложил Братиславу как площадку для диалога.

По словам президента, перед европейскими лидерами стоит фундаментальный вызов по обеспечению мира на Украине, чтобы не допустить реализации катастрофических сценариев. Понятие мира «девальвировалось», считает Пеллегрини.

Ранее президент Словакии резко отреагировала на встречу главы МИД с Лавровым.

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