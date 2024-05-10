«Евровидение» уличили в фейковых овациях для освистанной израильтянки

Зрители международного песенного конкурса «Евровидение» уличили организаторов шоу, Европейский вещательный союз (EBU), в фейковых овациях. Об этом сообщает издание Metro.

В социальной сети X (бывший Twitter) телезрители заподозрили, что во время выступления израильтянки Эден Голан, освистанной частью публики, на эфир наложили крики приветствия и овации. Другие пользователи, присутствовавшие на выступлении Голан в Мальмё (Швеция), опубликовали видео, на которых слышно, что некоторые зрители неодобрительно воют и свищут, выражая неодобрение действиям Израиля в секторе Газа.

В EBU опровергли слухи о фейковых овациях.

«Как и во всех крупных телевизионных проектах, где заняты зрители, канал SVT работает над звуком в эфире, чтобы выровнять его уровень для телезрителей. Это делается исключительно для достижения максимально сбалансированного звука для аудитории; и в SVT не подвергают цензуре зрительский шум», — заверили организаторы, добавив, что поддерживают разные мнения аудитории, объединенной музыкой.

Эден Голан прошла в финал Евровидения 9 мая. Голан провела детство в России. К участию в конкурсе ее допустили после переработки текста Hurricane («Ураган») из-за первоначальных политических референсов. В протестах против ее выхода в финал шоу приняли около 10 тыс. человек, в том числе активистка Грета Тунберг.

Кроме Израиля, в финал прошли представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещать «Евровидение» нельзя, потому что запреты «вырабатывают желание».