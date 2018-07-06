«Ъ» узнал об успешной хакерской атаке на банк

Впервые с начала текущего года стало известно об успешной хакерской атаке на банк. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

Уточняется, что хакеры атаковали ПИР-банк. Злоумышленники смогли вывести более 58 млн руб.

По словам председателя правления ПИР-банка Ольги Колосовой, на данный момент сложно точно оценить размер хищения.

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«Вывод части похищенных средств удалось остановить, но уже понятно, что большая часть потеряна безвозвратно», — сказала Колосова.

Она также добавила, что денежные средства были выведены веерной рассылкой на пластиковые карты физлиц в 22 банках.

Ранее сообщалось, что Центробанк обязал банки информировать о хакерских атаках.