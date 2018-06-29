Лавров: мы никогда не обсуждали Сноудена с администрацией Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, что российская сторона никогда не обсуждала с администрацией президента США Дональда Трампа тему выдачи бывшего сотрудника агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

«Мы никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с новой американской администрацией. Президент (России Владимир) Путин затронул этот вопрос несколько лет назад, когда ему задали вопрос, он сказал, что это должен решать сам Сноуден», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что российское руководство уважает права Сноудена и не может выдворить его из страны против воли, так как он «оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга». Лавров также подчеркнул, что «Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы».

Ранее сообщалось, что Сноуден доволен эффектом от масштабной утечки секретных данных.