СМИ: в Египте заблокировали YouTube

Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции о блокировке на месяц видеосервиса YouTube. Об этом пишет газета Al-Ahram со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, суд принял это решение из-за публикации на сервисе кадров из фильма, который оскорбляет чувства мусульман.

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Как отмечается, картина опубликованная на YouTube повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме.

При этом высший суд отклонил апелляции, поданные Национальным регулирующего органа по телекоммуникациям (NRTA) и Ассоциации свободы мысли и выражения (AFTE) против решения суда низшей инстанции.

Согласно документу, в своей апелляции NRTA указывал на то, что слишком «затруднительно» заблокировать YouTube в Египте.