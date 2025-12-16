Силы ПВО за четыре часа уничтожили 10 беспилотников над регионами России

Минобороны РФ: за четыре часа над Россией уничтожено 10 беспилотников

Силы противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Шесть — над территорией Брянской области, три — над территорией Тверской области, один — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что с 8:00 до 12:00 российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 28 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 БПЛА сбили над территорией Брянской области, шесть — над территорией Ленинградской области, два — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, один — над территорией Калужской области и один — над территорией Смоленской области.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в момент атаки дронов несколько машин получили повреждения. На кадрах видно, что у машин разбиты окна, смяты кузова и капоты. На фотографии также заметно, что одна из машин вспыхнула в момент атаки.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.