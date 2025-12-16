Школьник устроил поножовщину в Одинцово, погиб ребенок. Что известно о трагедии

СК: напавший на школу в Одинцово подросток признал свою вину

В поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе произошло нападение на Успенскую среднюю школу: вооруженный ножом и газовым баллоном подросток атаковал учеников и охранника. В результате погиб 10-летний школьник, был ранен охранник, подозреваемый задержан. 15-летний задержанный был одет в футболку с лозунгом движения «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»), а перед нападением опубликовал заявление.

16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 ученик, вооруженный ножом и газовым баллоном, совершил нападение на Успенскую среднюю школу. В результате погиб десятилетний ребенок, были ранены охранник и несколько учеников.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 9:00 мск. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как ученик приближается к выходящим в коридор с учительницей детям. Подросток держит нож в руке и спрашивает: «Кто вы по национальности?» После этого он оборачивается, брызгает подошедшему охраннику в лицо из перцового баллона и наносит удар ножом. Позже мужчине оказали помощь в областной клинической больнице.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», вскоре к школе прибыли полиция и скорая помощь. Родители учеников пытались вывести их из здания в том числе через окна.

«Тех, кого не могли вывести через двери, пытались доставать через окна», — рассказали свидетели.

На место прибыл ОМОН, нападавшего задержали — он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники другого ученика.

Школа была эвакуирована, силовики вместе с кинологами проверяют здание на наличие взрывного устройства, информация о котором поступила ранее.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Московской области. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании», — сообщили в ведомстве.

СМИ сообщили, что в школе не работали металлоискатели, а у охранника при себе не было никаких специальных средств защиты.

Что известно о нападавшем

Задержанным оказался 15-летний подросток Тимофей К, учившийся в 9-м классе этой же школы. Его мотивы пока неизвестны, однако, по данным СМИ, он был одет в футболку с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Это лозунг интернет-сообщества, пропагандирующего насилие и терроризм.

Telegram-канал Mash сообщил, что подросток написал заявление и прислал его одноклассникам. В нем он написал, как ненавидит общество. Знакомые подростка сообщили, что не поняли, что это значит.

В свою очередь Life со ссылкой на SHOT уточнил, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник, в котором были найдены пистолет и каска с экстремистскими лозунгами.

На опубликованных кадрах также видны еще один нож и предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

Отец нападавшего, по данным «Осторожно, новости», узнал о происшествии из новостей в СМИ. Он сообщил, что направился в отделение, куда был доставлен задержанный подросток. С чем могло быть связано нападение, он также не знает — мужчина не связал это с травлей или другими факторами.

Одноклассники Тимофея рассказали, что он не появлялся в школе уже несколько недель. Они сообщили, что до инцидента нападавший выглядел адекватным, обычно учился на тройки и четверки и вел себя тихо. Задержанный увлекался оружием и военной тематикой.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что задержанный подросток уже признал свою вину. «Допрос идет. По предварительным данным, вину признает», — сказала она.

Что известно о жертве

Mash также сообщил, что погибший в результате нападения четвероклассник был сыном уборщицы Успенской средней школы. По данным канала, у ребенка есть брат-близнец, который ходит в этот же класс. Издание mk.ru уточнило, что убитый Комилжон растерялся, когда классный руководитель 4-го «Д» Алина Файзуллаева стала спешно заводить детей в класс.

10-летний мальчик бросился не в кабинет, а на лестницу. Убийца погнался за ним и нанес несколько ударов ножом, которые оказались смертельными.

В свою очередь Baza утверждает, что напавший на школу подросток якобы хотел напасть на конкретного педагога. По данным Telegram-канала, нападавший искал учительницу математики Марию Дмитриевну, однако ее имя он не помнил. Подозреваемый заходил в разные кабинеты и описывал женщину как «такая темная».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram назвал произошедшее преступлением с запредельной жестокостью и трагедией для всего Подмосковья.

«Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — заявил глава региона.

На месте происшествия находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

