В Британии скончалась кастинг-директор первого фильма о Гарри Поттере

Скончалась Сьюзи Фиггис, искавшая актеров для первого фильма о Гарри Поттере
true
true
true
close
Shutterstock

Известный британский кастинг-директор Сьюзи Фиггис, возглавлявшая подбор актеров для первого фильма франшизы о Гарри Поттере, умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщает Deadline.

По словам агента Пола Лайона-Мариса, Фиггис «мирно скончалась» 12 декабря в окружении близких.

В марте 2000 года Фиггис была назначена кастинг-директором фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой экранизации произведений Джоан Роулинг. Уже в июле она покинула проект, заявив, что режиссер Крис Коламбус, по ее словам, не признал подходящими ни одного из тысяч британских детей, прошедших кастинг.

В 1990-е годы Фиггис начала сотрудничество с режиссером Тимом Бертоном. В числе их совместных работ — фильмы «Сонная лощина», «Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес» и «Дамбо».

Одним из последних проектов, в которых она принимала участие, стала картина «Богемская рапсодия».

Ранее актер из «Матрицы» скончался на 58-м году жизни.

