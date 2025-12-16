На Запорожской АЭС повреждена линия связи

Электроснабжение по одной из внешних линий питания Запорожской атомной станции (ЗАЭС) перестало поступать в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили представители станции в Telegram-канале.

«Напряжение от линии электропередачи «Ферросплавная-1» на станцию не поступает», — говорится в публикации.

В данный момент снабжение осуществляется через одну линию «Днепровская».

В пресс-службе Запорожской АЭС добавили, что радиационный фон на станции остается в норме, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.

Вечером 16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС.

По его словам, внешнее энергоснабжение ЗАЭС обеспечено по второй линии. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков при этом не нарушены. Балицкий назвал атаку на ЗАЭС «очередной попыткой ядерного терроризма.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.