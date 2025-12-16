На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме аплодировали решению Верховного суда по делу Долиной

В Госдуме встретили аплодисментами решение Верховного суда по делу Долиной
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Участники круглого стола в Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Депутат заявил о необходимости внести изменения в законодательство для защиты добросовестных покупателей. По его словам, переход права собственности при расторжении сделок должен происходить только после полного возврата денежных средств.

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры певице Ларисе Долиной по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей жилье у певицы. Заявительница оспаривала то, что недвижимость артистке вернули без компенсации покупательнице. Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для обсуждения так называемого «эффекта Долиной» и возможных изменений в регулировании сделок с недвижимостью.

Ранее эксперт дала прогноз, что ждет рынок после решения Верховного суда по делу Долиной.

Скандал вокруг Долиной
