В Башкирии родственники обокрали участника СВО

Семейную пару в Башкирии будут судить за хищение денег у участника СВО
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Давлекановском районе Башкирии супружеская пара предстанет перед судом по обвинению в хищении более 230 тысяч рублей со счета своего родственника — участника специальной военной операции. Об этом сообщает прокуратура республики.

Обвиняемые — семейная пара, находились в квартире матери. Воспользовавшись моментом, они взяли банковские карты, которые принадлежали брату, находящемуся в зоне СВО, под предлогом того, что хотят проверить их баланс.

Получив доступ к счетам, супруги в течение нескольких дней снимали наличные и совершали покупки. В общей сложности они похитили более 230 тысяч рублей, которые потратили на свои нужды. В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого в Краснодарском крае дочь украла у ветерана СВО более 2 млн рублей и купила две машины. Женщина заявила, что отец сам одолжил ей деньги, практически в подарок. Ветеран проходит лечение в госпитале, его семья подала заявление в полицию. Проводится проверка.

Ранее в Уфе двое мужчин похитили соседа и пытали его электроплиткой ради 10 тысяч рублей.

