На Украине вступил в силу приговор Януковичу

Осужденный заочно к 15 годам лишения свободы экс-президент Украины Виктор Янукович лишился последнего шанса на отмену приговора после решения апелляционной инстанции. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу защиты Януковича, оставив в силе вердикт Подольского районного суда столицы от 28 апреля. Экс-президента признали виновным в организации незаконной переправки через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству. По тому же делу к 10 годам тюрьмы заочно приговорен бывший начальник службы безопасности президента Константин Кобзарь.

«Киевский апелляционный суд отклонил жалобы защиты. Приговор… вступил в законную силу», — заявили в офисе генпрокурора Украины.

В апреле Подольский районный суд Киева приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за «подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу».

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович незаконно покинул Украину и организовал переправку за границу еще не менее 20 человек своего окружения и военнослужащих. По данным следствия, они улетели из страны на трех вертолетах ВС РФ из Урзуфа в Донецкой области в Ейск в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что Януковичу во время майдана готовили участь Каддафи.