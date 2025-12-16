Город Купянск в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров. По его словам, позиции ВС РФ удерживаются как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах, а попытки прорыва ВСУ пресекаются. Ранее украинский президент Владимир Зеленский записывал видео на фоне стелы с названием города, однако некоторые эксперты считают, что оно было фейком.

Город Купянск в Харьковской области контролируется Вооруженными силами (ВС) России, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.

« Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии », — сообщил Шаров.

По его словам, ВС РФ также занимают позиции в Тищенковке, Московке и Соболевке, расположенных рядом с городом, и не допускают прорыва украинских войск к Купянску, которые ежедневно предпринимают попытки проникновения в город.

Остатки разрозненных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный, их ликвидация ожидается в ближайшее время, заявил Леонид Шаров.

Колумбийские наемники

Шаров также сообщил, что расчеты БПЛА и артиллерии поразили группу колумбийских наемников в районе Купянска.

Издание «Военное обозрение» со ссылкой на источники сообщило, что именно колумбийские наемники стали основой сил ВСУ у Купянска , вместе с батальонами, сформированными из заключенных.

По данным портала, эти силы предприняли более 15 контратак на позиции ВС РФ в районе Московки, Соболевки и Радьковки.

Видео на фоне стеллы

Начальник Генштаба ВС РФ РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска 20 ноября. 2 декабря Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть города. Тогда он уточнил, что населенный пункт находится под контролем армии России уже неделю.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Купянск якобы контролируется подразделениями ВСУ, а город «зачистили» от российских войск.

Нардеп Марьяна Безуглая после этого заявила, что Зеленский дезинформирует украинцев о ситуации в Купянске, а также в Покровске.

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу», – заявила Безуглая в своем Telegram.

12 декабря Зеленский опубликовал в Telegram видео, где находился на фоне стелы у въезда в Купянск .

«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — сказал он.

В тот же день издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский военный телеграм-канал Deep State заявило, что ВСУ якобы «зачистили северо-западную окраину Купянска и блокируют группировку РФ в городе». Кроме того, ВСУ якобы освободили Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку, чем отрезали подразделения ВС РФ в городе от основных сил, утверждал Deep State.

Однако позднее «Страна.ua» опубликовала видео двух девушек-военнослужащих ВСУ, которые записали его на том же месте, где Зеленский якобы сделал свое видео. На новых кадрах было видно, что состояние стелы с надписью «Купянск» сильно отличается от кадров на видео президента Украины: в частности, на нем не было нижних букв.

Издание отметило, что либо за это время стела была повреждена обстрелом, или Зеленский записал свое обращение там в другое время.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что ролик Зеленского от 12 декабря является либо заблаговременно отснятым материалом, либо дипфейком .

«Ролик либо был снят ранее «на особый случай», либо вообще все сделано, не выходя из бункера. Самое очевидное тому доказательство заснял российский FPV-дрон. Он прилетел на место съемки и показал несоответствия с картинкой Зеленского. Сейчас стела разрушена сильнее, а противодронная сетка порвана», — приводит его слова ТАСС.

Экс-сотрудник также отметил, что в обращении Зеленского отсутствуют упоминания о дате или времени года.