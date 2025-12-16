Город Купянск в Харьковской области контролируется Вооруженными силами (ВС) России, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров.
«Город Купянск находится под контролем 6-й общевойсковой армии», — сообщил Шаров.
По его словам, ВС РФ также занимают позиции в Тищенковке, Московке и Соболевке, расположенных рядом с городом, и не допускают прорыва украинских войск к Купянску, которые ежедневно предпринимают попытки проникновения в город.
Остатки разрозненных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокированы в двух зданиях микрорайона Юбилейный, их ликвидация ожидается в ближайшее время, заявил Леонид Шаров.
Колумбийские наемники
Шаров также сообщил, что расчеты БПЛА и артиллерии поразили группу колумбийских наемников в районе Купянска.
Издание «Военное обозрение» со ссылкой на источники сообщило, что именно колумбийские наемники стали основой сил ВСУ у Купянска, вместе с батальонами, сформированными из заключенных.
По данным портала, эти силы предприняли более 15 контратак на позиции ВС РФ в районе Московки, Соболевки и Радьковки.
Видео на фоне стеллы
Начальник Генштаба ВС РФ РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Купянска 20 ноября. 2 декабря Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть города. Тогда он уточнил, что населенный пункт находится под контролем армии России уже неделю.
Однако украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Купянск якобы контролируется подразделениями ВСУ, а город «зачистили» от российских войск.
Нардеп Марьяна Безуглая после этого заявила, что Зеленский дезинформирует украинцев о ситуации в Купянске, а также в Покровске.
«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации... Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу», – заявила Безуглая в своем Telegram.
12 декабря Зеленский опубликовал в Telegram видео, где находился на фоне стелы у въезда в Купянск.
«Сегодня купянское направление, наши солдаты здесь добиваются результатов для Украины», — сказал он.
В тот же день издание «Страна.ua» со ссылкой на украинский военный телеграм-канал Deep State заявило, что ВСУ якобы «зачистили северо-западную окраину Купянска и блокируют группировку РФ в городе». Кроме того, ВСУ якобы освободили Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку, чем отрезали подразделения ВС РФ в городе от основных сил, утверждал Deep State.
Однако позднее «Страна.ua» опубликовала видео двух девушек-военнослужащих ВСУ, которые записали его на том же месте, где Зеленский якобы сделал свое видео. На новых кадрах было видно, что состояние стелы с надписью «Купянск» сильно отличается от кадров на видео президента Украины: в частности, на нем не было нижних букв.
Издание отметило, что либо за это время стела была повреждена обстрелом, или Зеленский записал свое обращение там в другое время.
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что ролик Зеленского от 12 декабря является либо заблаговременно отснятым материалом, либо дипфейком.
«Ролик либо был снят ранее «на особый случай», либо вообще все сделано, не выходя из бункера. Самое очевидное тому доказательство заснял российский FPV-дрон. Он прилетел на место съемки и показал несоответствия с картинкой Зеленского. Сейчас стела разрушена сильнее, а противодронная сетка порвана», — приводит его слова ТАСС.
Экс-сотрудник также отметил, что в обращении Зеленского отсутствуют упоминания о дате или времени года.