Путин отметил работу Межведомственной комиссии по защите гостайны

Путин отметил вклад МВК по защите гостайны в нацбезопасность России
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественного заседания, которое посвящено 30-летию образования Межведомственной комиссии (МВК) по защите государственной тайны, отметив вклад ведомства. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что за прошедшие годы комиссия сумела накопить серьезный опыт, существенно укрепив свой потенциал. Кроме того, отметил Путин, она внесла большой вклад в обеспечение национальной безопасности России. Президент подчеркнул, что при координирующей роли Межведомственной комиссии по защите гостайны были разработаны ключевые нормативные документы, которые обеспечивают режим секретности, допуск граждан и организаций к гостайне.

«Конечно, особо отмечу вашу кропотливую, востребованную деятельность по рассекречиванию архивных материалов, которые открывают новые, ранее неизвестные факты, помогают восстанавливать историческую правду», — говорится в телеграмме.

Путин назвал важными задачи, стоящие перед комиссией. Он указал на требование глубоких знаний, ответственного подхода, неукоснительного выполнения обязанностей.

Российский лидер выразил уверенность в том, что участники комиссии и дальше будут достойно решать поставленные задачи на благо Российской Федерации и ее граждан.

Ранее сообщалось, что США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией.

