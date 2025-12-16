СК поставил на контроль дело о нападении на школу в Одинцово

Дело о ЧП в Одинцово стоит на контроле в центральном аппарате СК РФ

Расследование уголовного дела о нападении на школу в Одинцово стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Об сообщается в Telegram-канале СК России.

«Ход расследования уголовного дела по факту происшествия в одной из школ Московской области поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, следователи продолжают работу на месте происшествия: проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу.

Кроме того, специалисты обнаружили в школе муляж взрывного устройства.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

До этого стало известно, что задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, а также рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы.

По месту жительства подозреваемого следователи провели обыски.

