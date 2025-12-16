В Госдуме заявили, что для доставки алкоголя важно дать курьерам инструмент верификации

В Госдуме предложили подтверждать возраст россиян через мессенджер Max при покупке алкоголя и энергетиков. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в разговоре с «Газетой.Ru» ответил, могут ли в обозримой перспективе разрешить сервисам доставки привозить алкоголь на дом при условии верификации в Max. По его мнению, это возможно, однако у курьеров должен появиться инструментарий для подтверждения возраста.

«Такие поправки свидетельствуют в первую очередь о том, что государство старается разнообразить способы верификации. По сути, мессенджер MAX в этом ключе выступает как альтернативный способ верификации возраста для покупки товара, на который действуют возрастные ограничения. И с этой точки зрения решение абсолютно правильное — не всем и не всегда удобно пользоваться Госуслугами для подтверждения возраста. Чем больше удобных сервисов и способов будет для наших граждан, тем, конечно, будет лучше, причем для всех — и для людей, и для рынка», — считает депутат.

По мнению Ткачева, для доставки алкоголя «до двери» важно дать курьерам технологический инструментарий, чтобы они могли верифицировать заказчика.

«Что же касается доставки алкоголя на дом, да, здесь тоже могут быть разные способы подтверждения — это и Госуслуги, и биометрия, и тот же МАХ. Но здесь главный технический аспект заключается в том, чтобы курьер мог верифицировать возраст. Здесь уже не выбрать вариант бесконтактной доставки у двери. И важно дать курьеру такой технологический инструментарий, чтобы он мог не только верифицировать продажу, но и выявить подмену при ее наличии. Условно, если доступ в тот же МАХ несовершеннолетний получил от родителей, родственников, друзей. А значит, на площадке, на которой совершается продажа, должно быть соответствующее предупреждение. Идея сервиса, конечно, хороша, важно при этом добиться четкого соблюдения законодательства. А это невозможно без развития технологий», — заявил он.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Госдуме предложили через национальный мессенджер Max, который привязан к порталу «Госуслуги», подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Поправка была внесена ко второму чтению закона о блокировке сайтов с продажей табака. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что предъявить мессенджер вместо паспорта можно будет при покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий.

Ранее Госдума обязала управляющие компании общаться с жильцами через чаты в Max.