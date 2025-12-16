В Польше заявили об «ожесточенном соперничестве» с Украиной

Вице-спикер Босак: между Польшей и Украиной не было настоящего партнерства

Между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства, заявил вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) и один из лидеров ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. его слова передает Polsat News.

«Я считаю, что между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства. Было ожесточенное соперничество», — сказал вице-спикер.

Босак добавил, что партнерские отношения с Польшей не нужны были именно Украине. По его словам, Киев проводил жесткую политику, преследуя собственные интересы.

В ночь на 16 декабря польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не намерена отправлять войска для потенциальной многонациональной военной миссии на Украине. Он подчеркнул, что Варшава самостоятельно решает, куда направлять своих солдат, а куда — нет.

9 декабря политолог-полонист Станислав Стремидловский прокомментировал отказ президента Польши Кароля Навроцкого от визита на Украину. По мнению эксперта, Варшава не рассматривает Киев как равноправного партнера и не стремится участвовать в его политической жизни.

Ранее в Польше потребовали от Украины объяснений по коррупционному скандалу.