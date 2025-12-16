«Даже именитые актеры слушаются ее беспрекословно»: друзья и коллеги — о Светлане Дружининой

16 декабря актрисе и режиссеру Светлане Дружининой, автору культовой саги о гардемаринах, исполнилось 90 лет. К юбилею легенды нашего кино друзья и коллеги поделились с «Газетой.Ru» самыми яркими воспоминаниями о народной артистке России, рассказали про ее строгость на съемочной площадке и ценных уроках, полученных от Дружининой.

Юрий Назаров, актер, снимался в фильме Светланы Дружининой «Исполнение желаний»:

— У меня о Светлане Сергеевне только положительные воспоминания, все в работе было замечательно — да и в целом у нее со всеми звездами всегда прекрасное общение. Умница, красавица. Редкое исключение, когда в человеке сочетаются ум и красота. Красавица моя ненаглядная! И пойди вот скажи, что ей 90 лет исполнилось...

Самое приятное, что, невзирая на звездность, она осталась человеком. Редко так бывает.

Порой звездность уносит далеко-далеко. Так случается с изначально слабыми. А она всегда сильная, поэтому у нее никогда подобного не было. Когда мы работали вместе, каждый делал свое дело, никому не мешая и никого не раздражая.

Ее 90 лет — это неправда. Моложе она. Очень хороший человек, даже слов не хватает, чтобы описать, какая! Если строгой была, то всегда по делу. Но всегда обращалась ко всем по-человечески. Не помню, чтобы было сказано: «Я звезда, вы все меня раздражаете».

Анастасия Макеева, актриса, снималась в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир»:

— Первая встреча со Светланой Дружининой случилась так давно, что как будто в прошлом веке. Я была еще совсем юна, восходящая звездочка. Кинофестиваль «Созвездие» — у меня глаза разбегались, было дико волнительно встречать таких людей. Помню, что на банкете Светлана Сергеевна сказала: «Вы очень талантливая и одаренная девушка». А наше совместное творчество произошло уже спустя 20 лет после знакомства. Считаю, мне безумно повезло, что у меня была возможность поработать с таким большим мастером уходящей эпохи, но еще присутствующим в современности.

Конечно, она произвела на меня впечатление как статный, породистый и очень строгий человек. Светлана Сергеевна — это целый институт. Удивительный мастер.

Да, она строгая. У нее свои методы съемки. Честно скажу, когда с ей соприкоснулась, то была, мягко говоря, обескуражена. То есть она дает порой даже жестокие уроки. Но лишь спустя время начинаешь понимать, почему и для чего это делается. В какой-то момент на съемке я расплакалась и даже отчаялась. Но прошло время, и ничего кроме слов благодарности за этот опыт не осталось. Это ее удивительное качество — сделать на съемках настолько плохо и тяжело, чтобы было так легко и сладостно после. К ней возникает не чувство обиды, а благодарность за приобретенный опыт.

Когда я снималась у Светланы Сергеевны, ей было 84 года. Она, как горная козочка, бегала по горам в Крыму, перемещаясь с большой скоростью. Такая неутомляемая... А когда шли ночные съемки, казалось, что ты сейчас от усталости просто уснешь на ходу. Но она подходила и говорила: «Не спать! Сосредоточиться, выпрямить спину!» В такие моменты становилось дико стыдно, что ты моложе в три раза, но при этом устаешь, а она — нет.

У меня есть конкретная история, как Светлана Сергеевна проверяла меня на прочность. Это были невыносимо длинные и тяжелые 42 дубля на адском солнце, из-за которого из глаз текли слезы, — но при этом дикий холод. Между каждыми дублями мы пили воду — и нельзя было отлучиться никуда. В какой-то момент я поняла, что мои силы на исходе, но мне заявили: «Нет, мы тебя не отпускаем. Ты остаешься в кадре и работаешь». Тогда я от бессилия села на землю и разревелась.

После этого Светлана Сергеевна позвала меня к себе в режиссерскую палату и сказала: «Все, что ты чувствуешь во время преодоления своих невыносимых бытовых вопросов, желаний, нужно накапливать и сублимировать в кадр».

Я переняла у нее жизнерадостное отношение к жизни. Ее лозунг «Будем жить долго и счастливо» подтверждает ее реальность. Светлана Сергеевна на все смотрит через позитив. Я поражаюсь ее памяти, остроумию. Все те советы, которые она дает, — это рабочий инструмент. Дай Бог каждому из нас в 90 лет быть такими, как она.

Мы недавно были в Твери на фестивале Светланы Дружининой. В свои 90 лет она стояла на каблуках и кланялась в пол всему залу, доставая не просто кончиками пальцев, а практически положив ладони на сцену. Это феноменально.

Анна Терехова, актриса, снималась в сериале Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов»:

— Светлана Сергеевна пригласила меня сниматься, когда увидела по телевизору: мы вместе с мамой давали интервью. Я приехала к ней, мы пообщались. Запомнилось, что Светлана Сергеевна была очень дружелюбна, сразу наговорила кучу комплиментов и маме, и мне. Там же, на «Мосфильме», меня сразу же стали фотографировать, мы примеряли красивые костюмы, грим — в общем, как обычно у Светланы Сергеевны.

close Актриса Светлана Дружинина в фильме «Девчата» (1961) Global Look Press

А потом были замечательные съемки, которые проходили в очень красивых местах. Все актеры, снимавшиеся у Светланы Сергеевны, говорят, что у нее на съемках уникальная атмосфера — насколько она заражает всех своей энергией. Она ведь очень хорошо знает свою работу, рассказывает интересно, всегда подсказывает артистам, что делать, дает советы. Мне — как молодой актрисе — она тоже подсказывала какие-то моменты.

Сергей Миронов, депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия»:

— Светлана Сергеевна Дружинина — легенда советского и российского кино, и я от души поздравляю великую актрису, режиссера с юбилеем! Мы дружим много лет, а до личного знакомства я знал и любил Светлану Сергеевну по ее замечательным ролям и картинам. Она яркая, незабываемая, как говорят, характерная актриса. И при этом потрясающий режиссер, настоящий творец, чьи работы вошли в золотой фонд нашего кино. Это не только сага о гардемаринах, но и замечательные «Принцесса цирка», «Сватовство гусара», «Тайны дворцовых переворотов».

Идея снять четвертую часть «Гардемаринов» у Светланы Сергеевны возникла еще в начале 90-х.

В конце нулевых она пришла с ней ко мне, я тогда возглавлял Совет Федерации. Уже был сценарий, но были и финансовые трудности, мешавшие начать съемки. В итоге мы эти проблемы решили, осенью 2023 года две части нового фильма вышли на экраны.

И стали еще одним триумфом режиссерского таланта Светланы Дружининой.

close Актриса Светлана Дружинина в фильме «За витриной универмага» (1955) Мосфильм

Я желаю Светлане Сергеевне здоровья, счастья, любви и еще многих творческих побед и свершений. В жизни и в творчестве Светлана Сергеевна воплотила замечательный девиз своих киногероев — «Судьба и Родина едины!».

Анна Семенович, певица и актриса, снималась в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир»:

— Мне посчастливилось сниматься у Светланы Сергеевны в части ее легендарной саги «Гардемарины». Работать с ней — огромная актерская удача.

Светлана Сергеевна — режиссер строгий, но справедливый. У нее на площадке не забалуешь.

Даже именитые актеры, такие как Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный, Настя Макеева, слушаются ее беспрекословно. Светлана Дружинина для меня пример для подражания и восхищения. Сильная и талантливая, энергичная и очень красивая женщина, которая внесла огромный вклад в отечественное кино и как актриса, и как режиссер. Она создала потрясающую счастливую семью. На нее хочется равняться и ей соответствовать.