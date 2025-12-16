Макрон пообещал увеличить штраф за употребление наркотиков во Франции до €500

Во Франции увеличат штраф за употребление наркотиков с 200 до €500 в рамках кампании по борьбе с наркопреступностью. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с читателями региональной газеты La Provence.

«Употреблять наркотики — это не весело. Если мы не будем четко говорить людям об этом, то будем стрелять мимо цели. Я сыт по горло тем, что одних молодых людей оплакивают, а другие считают, что покупать наркотики — это весело», — сказал он.

Кроме того, французский лидер назвал «собираемость штрафов» за употребление наркотиков «неудовлетворительной».

«Будут выделены «республиканские комиссары», которые должны будут повысить эти показатели», — отметил президент Франции.

Кроме того, Макрон анонсировал поездки в другие страны, где, по его словам, проживают лидеры преступных группировок. Президент заявил, что намерен обсудить с руководством этих государств конфискацию имущества наркоторговцев.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет защищать Европу от наркотрафика, пока Запад «душит» его страну.

Ранее американские военные нанесли удары по судам, якобы перевозившим наркотики.