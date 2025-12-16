В Мосгортуризме отметили эффект сезонных фестивалей дя экономического развития Москвы

Москву за первые шесть месяцев 2025 года посетили 12,5 млн человек — на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил председатель Мосгортуризма Евгений Козлов в интервью «Коммерсанту».

«Рост турпотока в Москву начался сразу после снятия ограничений, которые были введены в разгар пандемии COVID-19. По итогам прошлого года мы достигли рекордного показателя — 26 млн гостей. За шесть месяцев 2025-го российскую столицу посетило 12,5 млн человек», — сказал он.

Козлов прогнозирует, что итоговый турпоток по году окажется выше прошлогоднего.

«Это можно определить по некоторым признакам. Например, как сообщал ранее мэр Сергей Собянин, в этом году главный городской проект сезона «Лето в Москве» собрал свыше 64 млн посетителей. Недавно стартовал сезонный проект «Зима в Москве». Такие мероприятия позволяют активно продвигать Москву как один из туристических центров», — подчеркнул он.

Он отметил, что событийные программы стимулируют развитие городской среды и бизнеса. В «Лете в Москве» участвовали 1,9 тыс. компаний — на 73% больше, чем в 2024 году. Бизнес вложил более 2,1 млрд рублей и реализовал 450 партнерских интеграций.

«Главные туристы в Москве — это москвичи, заново открывающие для себя свой город благодаря фестивалям. До 15% загрузки гостиниц обеспечивается горожанами, 14% пользуются услугами экскурсоводов и аудиогидов. Доля москвичей в обороте сферы отдыха и развлечений — 59%», — отметил Козлов.

По его словам, в 2024 году жители столицы втрое чаще посещали городские мероприятия, чем годом ранее. В этом году 93% опрошенных участников «Лета в Москве» заявили, что хотят чаще бывать на улицах, а 95% отметили рост привлекательности города.

«В Москве создается все больше возможностей, инфраструктуры всесезонного города-курорта. Это значит, что зимой в столице работают катки, лыжные трассы с искусственным покрытием, зоны для сезонных видов спорта, а летом — бассейны во многих районах. Мы стремимся включать новые точки притяжения в повседневную жизнь горожан», — добавил Козлов.