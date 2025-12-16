На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

GigaChat сдал экзамены на бакалавра в РАНХиГС

GigaChat успешно сдал комплексный экзамен из 400 вопросов в Президентской академии
true
true
true
close
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть GigaChat от Сбера успешно сдала экзамены в Президентской академии на уровень бакалавра по направлениям «Экономика и финансы» и «Финансовая грамотность». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Экзамен разработали эксперты Президентской академии. Тест включал 400 вопросов по микро- и макроэкономике, международной экономике, экономической политике, банковской системе, налогообложению, бухгалтерскому учету и другим профильным темам. Задания проверяли как теоретические знания, так и способность выполнять расчеты и предлагать решения реальных финансовых ситуаций.

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев подчеркнул, что GigaChat подтвердил глубокие знания и высокий уровень экспертизы в сфере финансов.

«Уже сейчас нейросеть помогает людям разбираться в сложных аспектах экономики, инвестиций и управления личными средствами. Вместе с Минфином и Банком России мы работаем над повышением финансовой грамотности и культуры населения. Мы проводим лекции и онлайн-курсы для школьников, студентов, людей старшего возраста, проводим спецпроекты по накоплениям, инвестициям, страхованию и финансовой безопасности на образовательной платформе «СберСова», — сказал он.

Царев напомнил, что в приложении банка «Помощник по расходам» на базе нейросети GigaChat помогает меньше тратить без ущерба для качества жизни. Он анализирует траты, формирует еженедельные и ежемесячные отчеты с ключевыми трендами, сравнивает поведение с похожими клиентами и дает персонализированные рекомендации.

«Умение эффективно использовать ИИ – необходимый навык для современных студентов и специалистов. Но, чтобы опираться на него в учебе и работе, ИИ необходимо постоянно обучать. Эксперты академии совместно со специалистами Сбера уже проводили аттестацию GigaChat по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию. Теперь нейросеть стала сертифицированным бакалавром, и мы можем быть уверены в корректности ее ответов по этим дисциплинам», — отметил проректор по науке Президентской академии Артур Азаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами