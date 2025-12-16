«Вступает в силу немедленно». Верховный суд вынес решение по делу о квартире Долиной

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций о возвращении квартиры певице Ларисе Долиной по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей жилье у певицы. Заявительница оспаривала то, что недвижимость артистке вернули без компенсации покупательнице. Дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для обсуждения так называемого «эффекта Долиной» и возможных изменений в регулировании сделок с недвижимостью.

Верховный суд (ВС) России по итогам рассмотрения жалобы Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной, отменил решения нижестоящих судебных инстанций о возвращении недвижимости артистке.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной», — отмечается в аккаунте ВС в мессенджере Max.

При этом суд разрешил Долиной жить в спорной квартире до решения суда второй инстанции.

Решение Верховного суда вступает в силу немедленно .

Долина не приехала в суд , Лурье лично присутствовала на заседании.

На заседании Верховного суда прокурор выступил против выселения Долиной из квартиры. При этом он отметил, что суды допустили нарушение, отказав Лурье в выплате компенсации.

Полина Лурье и ее защитники оспаривали решение Второго кассационного суда, Хамовнического суда Москвы, а также Мосгорсуда о возвращении Долиной квартиры стоимостью 112 млн рублей. Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье. Их зарегистрировали 15 декабря и передали в судебный состав по семейным делам.

«Эффект Долиной»

Летом 2024 года Лариса Долина, действуя под влиянием мошенников, продала Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, после чего перевела их вместе с дополнительными 68 млн рублей сбережений на так называемые «безопасные счета».

Позже Долина обратилась в суд с требованием вернуть недвижимость. Мосгорсуд вынес решение в пользу артистки, позднее его подтвердил Хамовнический суд. При этом в судебных решениях инстанции не обязали Долину вернуть Полине Лурье деньги, заплаченные за квартиру .

Кроме того, суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании убытков с певицы, постановив, что покупательница квартиры должна требовать компенсацию не с Долиной, а с мошенников, которые получили ее деньги.

При этом по данным РИА Новости по документам собственником квартиры до сих пор остается Лурье, из-за чего ей пришлось выплатить налог за квартиру, сумма которого составила более 100 тыс. руб.

Ситуация с возвращением квартиры певице без компенсации для Полины Лурье вызвала широкий резонанс.

В Госдуме на фоне участившихся случаев с расторжением сделок с недвижимостью — якобы совершенных продавцами под давлением мошенников по «схеме Долиной» — предложили ввести «периоды охлаждения» и другие защитные меры, чтобы добросовестные покупатели не лишались как приобретенных квартир, так и потраченных средств.

«Отмена» Ларисы Долиной

На фоне судебных решений в пользу певицы, а также растущего количества новостей о новых случаях по обману покупателей недвижимости по «схеме Долиной», в СМИ появилась критика в адрес артистки.

В соцсетях начали появляться мемы и пародии на народную артистку. Певица Слава записала видеообращение, в котором в резких выражениях сообщила, что из-за «эффекта Долиной» она теперь не может реализовать свою дорогостоящую квартиру .

Лариса Долина 5 декабря появилась в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале и заявила, что вернет Лурье потраченные ею деньги.

«Вы, также как и я, пострадавшая. Я — от рук мошенников, вы — от того, что потеряли и деньги, и квартиру», — сказала Долина.

Однако адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила, что Долина заявила о намерении вернуть деньги только после обращения Полины Лурье в Верховный суд на фоне общественного резонанса.

Свириденко добавила, что Долина при этом предлагала вернуть деньги без учета инфляции в рассрочку в течение нескольких лет. Кроме того, после выступления в эфире «Пусть говорят» певица или ее представители не выходили на связь с Лурье.

«Нет, после этого заявления с нами никто не связывался», — рассказала Свириденко.

Адвокат подчеркивала, что Полина Лурье не согласна с предложением Долиной.