На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков высказался об ожиданиях от участия европейцев в переговорах по Украине

Песков: участие европейцев в обсуждении мира на Украине не сулит ничего хорошего
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле не ждут позитивных результатов от участия европейцев в обсуждении вопросов урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — заявил он.

Как отмечала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, мирный договор между Москвой и Киевом вряд ли может быть подготовлен в ближайшие несколько месяцев.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По словам Зеленского в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям. При этом президент Украины подчеркнул, что Украине все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую она получает с начала конфликта.

Ранее глава МО Британии заявил о «важнейшем этапе» конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами