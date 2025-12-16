На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дипломаты призвали Британию не запугивать своих граждан Россией

Посольство РФ призвало Лондон прекратить изображать из России врага
Carlos Jasso/Reuters

Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании прекратить изображать из России врага. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий дипмиссии.

В посольстве отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон. Согласно заявлению дипмиссии, британские власти целенаправленно формируют образ якобы всеобъемлющей угрозы для Соединенного Королевства со стороны России. В посольстве отметили, что население страны пугают призывами готовиться к возможному вооруженному противостоянию, при этом в адрес Москвы вновь выдвигается перечень, по мнению посольства, необоснованных обвинений — от кибератак и проблем в управлении аэропортами до изучения подводной инфраструктуры, поджогов и дезинформации.

«Вновь призываем прекратить изображать из России врага Великобритании и Европы, запугивая собственное население», — сказано в комментарии.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что украинский конфликт находится на важнейшем этапе в связи с «прорывом» в мирных усилиях США. По словам британского министра, у Великобритании и других европейских союзников Киева есть «четкая миссия» — продолжать помогать Украине в ее борьбе.

Ранее в России раскрыли план «осмелевшего» Зеленского сорвать мир на Украине.

