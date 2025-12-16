Двое жителей ДНР пострадали в результате атак украинских беспилотников

Несколько многоквартирных жилых домов повреждены в результате недавних атак украинских беспилотников по Донецку и Докучаевску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По его данным, 15 декабря в 18:00 и 21:50 мск Вооруженные силы Украины атаковали Докучаевск и Киевский район Донецка. В первом городе ранения получила местная жительница 1984 года рождения, а в столице ДНР пострадала пенсионерка.

Специалисты управления задокументировали в Докучаевске повреждения кровли, фасада и остекления многоквартирного жилого дома по ул. Центральной, а также газопровода. В Донецке пострадали фасады и остекления шести многоквартирных жилых домов по пр. Киевскому.

В конце ноября беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по частному сектору в Донецке. Дрон попал в забор, в результате взрыва были повреждены как минимум два частных дома. На месте происшествия обнаружили уцелевшее крыло беспилотника длиной не менее пяти метров. Там же были найдены двигатель и поражающие элементы в виде шрапнели.

Ранее жителю Донецка после удара украинского дрона вытащили из головы чип.