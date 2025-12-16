Долину потребовали принудительно выселить из квартиры. Что решит Верховный суд?

Лурье могла распознать заблуждение долиной и остановить заключение сделки, утверждает адвокат певицы Мария Пухова.
🔴 Судья: на счет Долиной около поступили 70 миллионов рублей, после чего оставались там какое-то время:
«Получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими денежными суммами она совершила».
Адвокат Долиной отказалась отвечать на вопрос, готова ли ее подзащитная предоставить всю сумму единой выплатой.
Лурье проигнорировала подозрительный факт, что оплата производится наличными, несмотря на то, что это «два чемодана денег», сообщила защита Долиной.
Адвокат Долиной: Лурье перед покупкой квартиры не связывалась с прописанной в ней дочерью Долиной и ее несовершеннолетней внучкой.
Адвокат Долиной заявила, что ее подзащитная под воздействием мошенников была уверена в фиктивности сделки по продаже квартиры:
«Она была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она».
Лариса Долина перед продажей квартиры отказалась получать справку из психоневрологического диспансера, сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.
При этом она отметила, что певица трудится в том числе преподавательницей в вузе, а значит проходила медицинское освидетельствование. Кроме того, она была доверенным лицом президента России.
Долина собиралась купить большую жилплощадь на деньги от продажи квартиры в Хамовниках, заявила адвокат Лурье.
Проданная артисткой квартира не была ее единственным жильем, заявила адвокат Лурье Свириденко.
На заседание по делу о квартире Долиной приехал мужчина в костюме Человека-паука и был задержан, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Поведение Долиной в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдает отчет своим действиям, утверждает покупательница жилья.
Представитель Лурье подчеркнула, что действия Долиной были последовательными и осознанными, а сделка купли-продажи квартиры не была спешной.
Лурье хотела купить квартиру для себя и своих детей, это была не инвестиция, сообщила ее представитель.
Судебная коллегия отклонила ходатайство представителя Долиной — заседание пройдет в открытом режиме.
Представитель Долиной заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за медицинской тайны.
❗Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной.
В начале декабря Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что намерена «сделать все возможное», чтобы вернуть Лурье деньги «в полном объеме», но не уточнила срок возврата.
Верховный суд России в 15:00 мск начнет рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении артистке квартиры, которую она потеряла из-за действий аферистов. В результате Лурье, которая заплатила Долиной 112 млн рублей, осталась без квартиры и денег.