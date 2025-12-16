На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долину потребовали принудительно выселить из квартиры. Что решит Верховный суд?

Верховный суд рассматривает дело о квартире певицы Ларисы Долиной — онлайн-трансляция
Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:44

Лурье могла распознать заблуждение долиной и остановить заключение сделки, утверждает адвокат певицы Мария Пухова.

16:34

🔴 Судья: на счет Долиной около поступили 70 миллионов рублей, после чего оставались там какое-то время:

«Получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими денежными суммами она совершила».

16:25

Адвокат Долиной отказалась отвечать на вопрос, готова ли ее подзащитная предоставить всю сумму единой выплатой.

16:24

Адвокат Долиной: певица готова сама отдать деньги ответчику.

16:23

Лурье проигнорировала подозрительный факт, что оплата производится наличными, несмотря на то, что это «два чемодана денег», сообщила защита Долиной.

16:21

Адвокат Долиной: Лурье перед покупкой квартиры не связывалась с прописанной в ней дочерью Долиной и ее несовершеннолетней внучкой.

16:16

Адвокат Долиной заявила, что ее подзащитная под воздействием мошенников была уверена в фиктивности сделки по продаже квартиры:

«Она была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она».

16:05

Лариса Долина перед продажей квартиры отказалась получать справку из психоневрологического диспансера, сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

При этом она отметила, что певица трудится в том числе преподавательницей в вузе, а значит проходила медицинское освидетельствование. Кроме того, она была доверенным лицом президента России.

15:58

🔴С учетом личности продавца, у Лурье было особое доверие к сделке, сообщила ее представитель.

15:55

Долина собиралась купить большую жилплощадь на деньги от продажи квартиры в Хамовниках, заявила адвокат Лурье.

15:51

Проданная артисткой квартира не была ее единственным жильем, заявила адвокат Лурье Свириденко.

15:47

На заседание по делу о квартире Долиной приехал мужчина в костюме Человека-паука и был задержан, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

15:44

Поведение Долиной в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдает отчет своим действиям, утверждает покупательница жилья.

15:41

Представитель Лурье подчеркнула, что действия Долиной были последовательными и осознанными, а сделка купли-продажи квартиры не была спешной.

15:40

Лурье хотела купить квартиру для себя и своих детей, это была не инвестиция, сообщила ее представитель.

15:35

🔴Лурье в своем иске потребовала принудительно выселить Долину из квартиры.

15:28

Верховный суд разрешил проводить фото- и видеосъемку, а также трансляцию заседания.

15:24

Судебная коллегия отклонила ходатайство представителя Долиной — заседание пройдет в открытом режиме.

15:21

Представитель Долиной заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за медицинской тайны.

15:17

Долина не пришла на заседание в Верховный суд, ее интересы представляет адвокат.

15:15

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной.

15:10

Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд на рассмотрение жалобы.

14:00

Защита Долиной прислала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье по спору из-за квартиры.

13:30

В начале декабря Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что намерена «сделать все возможное», чтобы вернуть Лурье деньги «в полном объеме», но не уточнила срок возврата.

13:00

Верховный суд России в 15:00 мск начнет рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении артистке квартиры, которую она потеряла из-за действий аферистов. В результате Лурье, которая заплатила Долиной 112 млн рублей, осталась без квартиры и денег.

