Минобороны Германии объявило о выводе систем ПВО Patriot из Польши

Минобороны ФРГ объявило о выводе систем ПВО Patriot и военных из Польши

Минобороны Германии объявило о выводе своих зенитных ракетных комплексов Patriot и возвращении дислоцированных там военных бундесвера (ВС ФРГ) из Польши. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства страны.

В немецком минобороны указали, что бундесвер выводит размещенные в Польше системы ПВО Patriot, предназначавшиеся для защиты воздушного пространства НАТО и транспортного узла в Жешуве, которые находятся недалеко от границы с Украиной.

«После плавной передачи командования миссией нашим голландским партнерам последние военнослужащие сегодня вернулись на свои базы», — проинформировали в ведомстве.

В конце января Германия разместила в аэропорту польского Жешува две батареи Patriot и 200 военнослужащих сроком на полгода. В начале мая премьер Польши Дональд Туск попросил немецкого канцлера Фридриха Мерца продлить размещение батарей Patriot на границе с Украиной до конца 2025 года. Таким образом, системы ПВО ФРГ и немецкие военные были дислоцированы на территории Польши до декабря, в том числе для обеспечения поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, теперь в Жешуве командование взяли на себя Вооруженные силы Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Пентагон перестал поддерживать связь с Минобороны Германии.