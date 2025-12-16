В подмосковной школе нашли муляж взрывного устройства

На месте происшествия в одной из школ Подмосковья был найден муляж взрывного устройства. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

«Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что задержанный 15-летний подросток дал признательные показания.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Ранее в Госдуме после инцидента в Одинцово потребовали усилить охрану российских школ.