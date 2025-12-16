На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андрей Малахов стал ведущим нового сериала про мошенников

Шоумен Андрей Малахов стал ведущим нового сериала про мошенников «Цифровая броня»
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Шоумен Андрей Малахов стал ведущим сериала «Цифровая броня». Об этом сообщает rg.ru.

Проект ставит перед собой задачу обучать людей распознавать и предотвращать кибермошенничество. В эпизодах сериала будут показаны реальные уголовные дела о цифровых преступлениях. Зритель сможет смотреть на инцидент с точки зрения потерпевших, следователей и самих аферистов.

Авторы проекта сотрудничали с Следственным департаментом МВД России и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Государственные органы предоставили команде сериала доступ к фигурантам уголовных дел в местах лишения свободы. Часть съемок прошла в Брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних и Можайской женской колонии.

В одном из эпизодов принял участие звезда «Слова пацана» Леон Кемстач.

«Всем ребятам, кто пострадал сегодня от киберпреступников, кого шантажируют в интернете, нужно найти силы в себе, чтобы пойти просить помощи, высказаться, сказать: «Вот я сейчас стою на этом пороге, на краю, я сейчас на этой нитке, которая может оборваться, и я упаду в пропасть, я не выберусь отсюда». Главное — не бояться быть слабыми и просить помощи», — заявил Кемстач.

Ранее Дима Масленников раскрыл новые детали трагедии на «новом перевале Дятлова».

