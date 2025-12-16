Глава МИД Литвы заявил, что Россия не заплатила за «оккупацию» Балтии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что СССР и Россия в качестве его правопреемника не заплатила репараций за якобы «оккупацию» стран Балтии. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, история учит, «насколько жизненно важны репарации и ответственность». Будрис заявил, что «в свое время не было никаких репараций за советскую оккупацию Литвы и других балтийских государств». Он считает, что сегодня Россия действует так, «будто этих преступлений никогда не было».

Комментируя создание Международной комиссии по оценке ущерба от конфликта на Украине он заявил, что это пошлет России сигнал, что «агрессия никогда не будет легитимизирована международным сообществом, а ответственность и правосудие неизбежно наступят».

Как писал Reuters, комиссия нужна «для выплаты компенсаций Киеву за ущерб в сотни миллиардов долларов», отмечает издание. Орган будет рассматривать, оценивать и принимать решения по заявлениям, поданным в так называемый реестр ущерба Украине, созданный в 2023 году. Размер компенсации будет определяться отдельно в каждом конкретном случае.

Источник издания сообщил, что детали того, как будут выплачиваться компенсации, еще предстоит проработать, однако среди обсуждаемых вариантов – замороженные российские активы.

Ранее Зеленский не увидел возможности «оставаться на плаву» без активов России.