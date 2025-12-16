На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦСКА обыграл аутсайдера чемпионата

ЦСКА обыграл «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лада Арена» в Тольятти, завершилась с результатом 4:2 в пользу армейцев. В составе армейского клуба отличились Павел Карнаухов, Джереми Рой, Прохор Полтапов и Денис Гурьянов. В составе тольяттинской команды шайбы забросили Тайлер Граовац и Артур Тянулин.

ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейская команда идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков за 36 игр. «Лада» проиграла пятый матч подряд в регулярном чемпионате. Тольяттинский клуб расположился на предпоследнем, десятом месте «Запада», имея в активе 23 очка после 35 матчей.

В следующем матче ЦСКА сразится на выезде с ярославским «Локомотивом» 18 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Лада» 19 декабря в выездном матче сразится с «Шанхайскими Драконами», матч начнется в 19:30 мск.

Ранее российский хоккеист сломал клюшку после поражения в матче НХЛ.

Хоккей. КХЛ
